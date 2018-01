I furbastri anti-immigrazione

Per chi lo avesse dimenticato, la Lega di Salvini, paladina degli italiani che sono stufi di vergognarsi di essere definiti razzisti e xenofobi, è anche il partito che ha sfilato dalle tasche degli italiani una montagna di soldi per pagare le multe delle quote latte.

In breve: le multe avrebbero dovuto essere pagate dai produttori che superavano il limite di produzione del latte. Ma in realtà i leghisti, per accontentare la propria clientela elettorale, le hanno appioppate alla collettività, ivi compresi i produttori di latte ligi al dovere.

La Corte di giustizia ha infatti incolpato l'Italia del «non avere predisposto, in un lungo arco temporale (oltre 12 anni), i mezzi legislativi ed amministrativi idonei ad assicurare il regolare recupero del prelievo supplementare dai produttori responsabili della sovrapproduzione».

Eccoli, i rivoluzionari esponenti della nuova politica.