Mercoledì, sono stati 409 i migranti che hanno attraversato la Manica. Alcuni dei migranti avevano con sè anche dei neonati o, comunque, bambini di solo pochi mesi. Altre 53 migranti sono stati invece intercettati dalle autorità francesi prima di raggiungere le acque britanniche. Martedì, utilizzando quelli che noi definiamo barchini, altre 145 persone avevano attraversato lo spazio di mare che separa il Regno Unito dall'Europa.

Probabilmente, alcune di quelle persone possono avere dei parenti in Gran Bretagna, altre cercano di arrivarvi come ultima spiaggia perché le loro richieste di asilo non sono state accettate nei vari Paesi europei.

Nel Regno Unito, sono più di 7.400 i migranti che hanno attraversato la Manica su barche di fortuna da gennaio 2019, circa 6mila, però, solo quest'anno, di cui la metà a partire dallo scorso luglio. Un fenomeno che si sta intensificando.



Dopo aver guardato i dati della Gran Bretagna, guardiamo i dati dell'Italia. Nel nostro paese, nel 2020, sono stati finora poco più di 19mila i migranti arrivati sulle nostre coste, 3 volte di più di quelli britannici... ma con una differenza.

In Gran Bretagna arrivano dalla Francia, in Italia arrivano dal nord Africa. La Francia è uno Stato democratico e una delle principali potenze economiche al mondo. La Tunisia e la Libia sono due Stati del nord Africa che lottano contro mille difficoltà. La Tunisia vive una profonda crisi economica, la Libia post Gheddafi è un luogo dove è in corso una guerra civile supportata da nazioni straniere che cercano di accaparrarsi le risorse del sottosuolo. Sperare che da quei luoghi si possa controllare il flusso dei migranti è pura utopia.

Quindi, nonostante ciò, da mesi il problema degli arrivi dei migranti - oltretutto stiamo parlando finora di meno di 20mila persone - è diventato, per i partiti italiani dell'opposizione, un problema epocale, una invasione, un assalto alla nostra identità e ai nostri valori... qualunque cosa ciò voglia significare.

I numeri dimostrano invece che è uno specchietto per le allodole a supporto di una propaganda elettorale carente di temi concreti, che ha come unico scopo quello della conquista del potere nella corsa ad una poltrona, finendo però per alimentare razzismo e odio sociale.

Così la gente che applaude Salvini, Meloni o gli altri movimenti e partiti dichiaratamente fascisti, crede davvero che i migranti che sbarcano in Italia costituiscono per loro un serio problema che interessi salute, sicurezza e finanze.

La cosa grave e preoccupante è che ci siano persone che danno credito a tesi bislacche come quelle di sovranisti.