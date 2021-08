"Sperlonga, in mare la corrente trascina 14 persone (3 famiglie con genitori e bambini), ma questi tre bellissimi cagnoni hanno riportato tutti sul bagnasciuga sani e salvi. Tra gli applausi e la gratitudine di centinaia di persone che si erano radunate in spiaggia per assistere al soccorso.Viva questi eroi a quattro zampe e grazie a tutto il personale impiegato in questa operazione di salvataggio!"

Era il 10 agosto quando la sovranista Meloni riportava questa notizia.

Con ampio ritardo, il suo alleato Salvini, altro patriota del suprematismo italico, ribatteva la stessa notizia, con l'unica differenza di averla copiata da un'altra fonte:

Sperlonga (Latina), 14 persone, tra cui 8 bambini tra i 6 e i 12 anni, erano state spinte al largo dalla corrente e non riuscivano a raggiungere la spiaggia.Eros, Mya e Mira, tre labrador della Scuola Italiana Cani Salvataggio sono subito intervenuti in soccorso, tuffandosi in acqua e, con delle operazioni di salvataggio durate circa 20 minuti, sono riusciti a mettere tutti i bagnanti in salvo, riportandoli a riva.Bravissimi! Dei veri eroi a quattro zampe.

Salvini e Meloni, evidentemente, devono esser stati travolti dal caldo, al pari dei loro propagandisti, vista la tenacia con cui fanno a gara per rendersi tanto grottescamente ridicoli!

Ma come! Adesso si compiacciono perché dei cani effettuano dei salvataggi in mare! Ma non potrebbero essere dei cani trafficanti di esseri umani?

No, perché le persone salvate erano "bagnanti" e non migranti... una differenza sostanziale che dimostra che per quella gente (Salvini, Meloni e quelli che condividono le loro idee) non esistono solo persone, ma persone di un certo tipo etichettabili a seconda di uno status che le rende accettabili oppure da scartare.

E poi quella gente si indigna anche se qualcuno solo ipotizza che possano essere dei razzisti.

Ma allora perché i migranti che sono in difficoltà in mare non dovrebbero essere soccorsi e salvati? Perché i bambini migranti non dovrebbero, anche loro, essere tratti in salvo? E perché quando lo sono, Salvini e Meloni si disperano inveendo e minacciando coloro che, direttamente e indirettamente, hanno contribuito al salvataggio?

Naturalmente sono domande che non avranno risposta, perché non è possibile darvi una risposta... a meno che non si ammetta chiaramente e definitivamente di essere ciò che ipocritamente i due hanno finora negato.