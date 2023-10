Nel mondo sempre più digitale della musica e della distribuzione online, due acronimi importanti spiccano tra le sigle degli artisti e dei produttori: ISRC e UPC. Ma cosa sono esattamente e perché dovresti preoccuparti di ottenerli? In questa guida, esploreremo l'ISRC e l'UPC, svelando il loro significato, l'importanza che rivestono nell'industria musicale e come puoi ottenerli per gestire al meglio la tua musica.

Cos'è l'ISRC?

ISRC, acronimo di International Standard Recording Code, è un codice alfanumerico univoco assegnato a una registrazione musicale specifica. Questo codice serve a identificare in modo inequivocabile una traccia o una registrazione, indipendentemente dal formato o dalla piattaforma su cui viene distribuita. In altre parole, è come una "impronta digitale" che permette di tracciare e gestire le tue opere musicali in tutto il mondo.

Perché è Importante l'ISRC?

L'ISRC è cruciale per vari motivi:

· Monitoraggio delle Riproduzioni: Con un ISRC assegnato a ogni tua registrazione, puoi facilmente tenere traccia delle riproduzioni e dei download su diverse piattaforme digitali e radio.

· Diritti d'Autore: L'ISRC è fondamentale per la gestione dei diritti d'autore. Ti aiuta a garantire che tu e i tuoi collaboratori riceviate le giuste royalties per le tue opere.

· Riconoscimento Globale: L'ISRC è riconosciuto a livello internazionale, il che semplifica la distribuzione e la diffusione della tua musica su scala globale.

Cos'è l'UPC?

UPC, acronimo di Universal Product Code o Barcode, è un codice a barre univoco assegnato a un album o a un prodotto musicale completo. Questo codice aiuta a identificare e monitorare l'intero album, compresi tutti i formati in cui è distribuito (CD, vinile, download digitale, streaming, ecc.).

Perché è Importante l'UPC?

L'UPC è altrettanto importante per diverse ragioni:

· Tracciabilità degli Album: Grazie all'UPC, puoi seguire le vendite e la distribuzione del tuo album su piattaforme fisiche e digitali.

· Gestione degli Stock: Se stai vendendo album fisici, l'UPC semplifica la gestione dell'inventario e il riordino quando è necessario.

· Rilevanza Commerciale: Molti rivenditori e distributori richiedono un UPC per elencare e vendere il tuo album nelle loro piattaforme.

Come Ottenere l’ISRC e l’UPC

Ora che comprendi l'importanza di ISRC e UPC, ecco come puoi ottenerli:

· ISRC

Registrazione con una Società di Gestione: Puoi ottenere un ISRC registrando la tua musica con una società di gestione dei diritti musicali, come la SIAE in Italia o una società simile nel tuo paese.

Distributori digitali di musica: Molte piattaforme di distribuzione digitale, come MusicBroker.It, assegnano automaticamente ISRC alle tue tracce quando le carichi sulla piattaforma.

· UPC

Distributori digitali di musica: Come per l'ISRC, molti distributori digitali assegnano un UPC all'album quando lo carichi sulla loro piattaforma.

Acquisto di un UPC: Se distribuisci l'album in formato fisico o desideri avere il controllo completo, puoi acquistare un UPC da un fornitore ufficiale come GS1.

In conclusione, l'ISRC e l'UPC sono strumenti fondamentali per qualsiasi artista o produttore musicale che desideri gestire e distribuire la propria musica in modo efficace e professionale. Assicurati di ottenerli per massimizzare la visibilità e la protezione dei tuoi lavori musicali nell'era digitale.