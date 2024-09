Un viaggio al di là dei luoghi comuni.

Francesco Binetti pubblica il videoclip del singolo “Percorso”, uscito il 15 marzo 2024 sugli stores digitali e nelle radio in promozione nazionale. Il brano è incentrato sul percorso universitario dell’artista, laureato in Beni Culturali in triennale e, in magistrale, in Beni Archeologici e Storico-artistici. Nonostante i luoghi comuni, il cantante è più che soddisfatto della strada che ha intrapreso, seguendo i propri sogni e non lasciandosi mai scoraggiare. Il video, girato tra le città di Montesilvano e Città Sant’Angelo, ha come protagonista lo stesso Francesco, che canta, suona e si rilassa all’aria aperta, in una bella giornata estiva. L’invito rivolto al pubblico è quello di seguire le proprie inclinazioni, senza ascoltare i numerosi pregiudizi sulle facoltà umanistiche.

“L’ importante, però, è infischiarsene e continuare seguire i propri sogni, sempre determinati e ispirati!” Francesco Binetti





Guarda il video

Ascolta il brano

Storia dell’artista

Francesco Binetti, cantautore pescarese, ha iniziato a suonare la chitarra a nove anni: passione che lo ha indotto ben presto a coltivare lo studio dello strumento, arrivando sin da ragazzino a comporre le prime canzoni. Prima dei vent’anni ha esplorato anche l’ambito Jazz, continuando a studiare e sperimentare. Tutto questo lo ha però riportato alle origini, tornando al cantautorato e alla scrittura di canzoni più dirette e istintive. A luglio del 2021 l’uscita del suo primo singolo dal titolo “Verrai ricompensato”, con cui si affaccia per la prima volta nell’ambito discografico e radiofonico. A gennaio del 2022 pubblica il secondo singolo dal titolo “Leopardi”. Attualmente in promozione con il terzo singolo “Percorso”, continuando la sua evoluzione come musicista e compositore.

