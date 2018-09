11 settembre ‘18, Fidelio Milano @ The Club. Lo storico martedì notte fa ballare la città anche il 18 e il 25 settembre con la Milan Fashion Week

Si sa, ai nottambuli e non solo a loro piacciono i superlativi. Spesso chi organizza una festa di successo o chi ha conseguito buon risultati per qualche stagione si definisce 'numero uno’, decidendo da sé che tutti gli altri arrivano dopo. Fidelio, lo storico martedì notte milanese, invece, senza troppi proclami, dall'11 settembre al The Club continua a far ballare nottambuli, universitari, modelle e modelli in libera uscita, VIP (pochi), presunti tali (diversi), imprenditori sulla cresta dell'onda e perdigiorno in cerca dell'ennesima scusa.

Dopo un'estate di successi al B38 ex Byblos, la crew del Fidelio torna a casa. La festa è arrivata al 19esimo anno di vita, un vero e proprio record. In un momento storico in cui tutto cambia, i generi musicali in ambito musica da ballo sono sempre più confusi, Fidelio è un'oasi di ritmo, eleganza e sonorità perfette per chi ha voglia di scatenarsi a Milano, durante la settimana. I Resident DJ sono Stefano Pain, Elenoir & Ale Bucci, alla voce ci alternano ohanna Martes Vidal & Pietro Civera, il Dance Show è degli EWS Performers.

Già in programma altri due party d'eccellenza il 18 ed il 25 settembre '18. Il 18 è Fidelio “Milan Fashion Week”, ovvero al The Club si celebra l'apertura dell'ennesima settimana della moda milanese, mentre il 25 la festa coincide con la chiusura di questo grande evento, che porta in città gli addetti ai lavori della moda da tutto il mondo.

