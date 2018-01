O' sazio nun crere o' riuno. di Luigi Falché

Per governare un popolo c’è bisogno di gente con esperienza.

Certo! Con la nostra esperienza. Come noi che viviamo ogni giorno le piazze e i vicoli, il traffico e le angosce, le difficoltà nel trovare un lavoro e, quando lo trovi, ti sottopagano e sei costretto a lavorare 12 ore al giorno in nero. C'è bisogno di gente che sa dell'impossibilità di sorridere dei suoi concittadini. C'è bisogno di chi ha l'esperienza di sapere cosa significhi la dignità perduta, la voglia e l'impossibilità di costruire qualcosa, le speranze di una vita dignitosa in questa società. C'è bisogno di noi che conosciamo i veri problemi, noi che conosciamo le difficoltà, noi che lottiamo ogni giorno per arrivare a fine mese e che non ci arriviamo per niente. Per governare c'è bisogno di chi pensa soprattutto ai più deboli c'è biogno di chi queste cose le ha vissute! Perchè ricordatevi, da che il mondo è mondo, O' sazio un crere o riuno!