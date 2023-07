Bolgia Summer Garden, top club a Bergamo sabato 29 luglio 2023 fa scatenare il suo closing party della stagione 22 - '23 con il sound di Alignment, top dj producer italiano che da tempo vive e fa musica a Berlino. Ad accompagnarlo, un talento emergente della console come il romano RBX. E' l'ennesimo party imperdibile, per chiudere una stagione memorabile.



Nella Garden Room del Bolgia, come dicevamo, sabato 29 luglio, il suono è quello techno che non dà scampo di Alignment, ragazzo prodigio italiano che ha lasciato la sua città natale, Bologna, per trasferirsi a Berlino, capitale della techno. Le sue produzioni hanno subito conquistato colleghi di peso come Richie Hawtin, Charlotte de Witte, Ben Klock. Così i promoter in tutta Europa non hanno perso tempo ad offrirgli club e serate di prestigio. Fino a diventare una presenza fissa dei party KNTXT o delle prestigiose compilation del Fabric. Il suo stile? Lo stesso Alignment lo definisce "un viaggio negli angoli più profondi e bui del proprio io". La potenza delle melodie, le linee di basso profonde, il ritmo veloce: tutto nei suo dischi converge. Si prenda ad esempio l'ottimo remix per "End Of Days?" di Mattia Trani. Il 5 agosto, dopo un top club come il Bolgia, vola al BEC Warehouse di Manchester per Teletech Festival 2023, assieme, tra gli altri, al citato Hawtin. E che dire del talento italiano RBX? All'anagrafe fa Roberto Ippoliti, classe '96, a partire dal 2018, ha perfezionato le sue abilità di produzione e ha collaborato con diverse etichette di prestigio. Techno, tech-house ed hard techno i suoi generi di riferimento. Chiudono il cerchio nella Garden Room, durante la stessa notte, WM, Federico Amoroso e Christian Bove.



La festa continua, il 29 luglio al Bolgia di Bergamo, anche nella Indoor Room con il party Groovers. Il Bolgia apre alle 23.30 e si balla fino alle 6 del mattino.



Il party che vede protagonisti Alignment e RBX al Bolgia di Bergamo sabato 29 luglio 2023 è solo l'ennesimo appuntamento all'insegna dell'eccellenza nel top club sull'A4. Tra gli altri, sul palco del Bolgia, si sono esibiti di recente top dj come Tita Lau, Luca Agnelli, Chris Liebing, Len Fake e molti altri artisti attivi in tutto il mondo, tra cui Sam Paganini, Indira Paganotto, I HATE MODELS, 999999999 e KLANGKUENSTLER ed il trio Franchino, 00Zicky e Jo Gala.



29/07 Alignment, RBX x Closing Party @ Bolgia Summer Garden - Bergamo

https://www.bolgia.it/alignment/



Bolgia

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803, dalle 23.30 alle 6 del mattino