In libreria il libro di Greta Thunberg, La nostra casa è in fiamme

«Ci troviamo di fronte a una catastrofe. Voglio che proviate la paura che provo io ogni giorno. Voglio che agiate come fareste in una situazione di crisi. Come se la vostra casa fosse in fiamme. Perché è quello che sta succedendo.»

Greta Thunberg ha parlato chiaro ai grandi del mondo e ha iniziato così la sua battaglia contro il cambiamento climatico, convinta che «nessuno sia troppo piccolo per fare la differenza».

Greta, adolescente svedese che dimostra anche di essere più piccola della sua età, ha dato inizio ad una rivoluzione che non pare destinata a fermarsi. Una battaglia, la sua, per combattere un futuro sottratto alle nuove generazioni al ritmo furioso di 100 milioni di barili di petrolio consumati ogni giorno.

La nostra casa è in fiamme - questo è il titolo del libro - è la storia di Greta, dei suoi genitori e di sua sorella Beata, che come lei soffre della sindrome di Asperger.

È la storia di una ragazzina che prima ha convinto la propria famiglia a cambiare vita e ora sta cercando di farlo anche con il resto del mondo.