Sabato 20 Gennaio Giorgio Prezioso sarà ospite de La Capannina di Franceschi a Forte dei Marmi.

Per i tantissimi fan del deejay, sia chi lo segue dai temmpi delle collaborazioni con Jovanotti, sia chi l'ha scoperto attraverso i programmi principali di Radio Deejay e M2O, un'occasione unica per vedere e ascoltare Giorgio Prezioso in Versilia.

Conto alla rovescia per la serata a cui si può accedere sia prenotando una cena sia riservando un tavolo dopocena.