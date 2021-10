I lavoratori sprovvisti di Green pass sono considerati "assenti ingiustificati", pertanto non godono di diritti e tutele garantiti dal rapporto di lavoro.

Essere sprovvisti del certificato verde non comporta soltanto la sospensione dal lavoro senza retribuzione. I lavoratori No green pass perdono anche importanti tutele previdenziali, come il diritto alla cassa integrazione, all'assegno di maternità e di malattia.

Il chiarimento arriva da Studiocataldi.it che cita la normativa riguardante le regole del green pass sui luoghi di lavoro, contenuta nel dl 127/2021 e nel dpcm 12 ottobre 2021, pubblicato nella gazzetta n. 246/2021.

Riassumendo, fino al 31 dicembre i lavoratori senza Green pass sono considerati "assenti ingiustificati". Pertanto non godono dei diritti e delle tutele garantite dal rapporto di lavoro. L'unico diritto che mantengono è quello della conservazione del posto di lavoro.