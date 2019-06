Troppi esami medici, troppe medicine, tutto inutile e spesso dannoso

Si fanno troppi esami medici, a volte inutili, se non addirittura dannosi. Si danno troppe medicine, tre volte su dieci anch'esse inutili, per non parlare degli integratori alimentari e delle troppo spesso utilizzate vitamine buone per tutti i gusti!

Ma è giusto agire così? Molti studi puntano il dito sull'inutilità di certe pratiche mediche, di certe somministrazioni di farmaci, di certi esami... come pubblicato anche su riviste di settore del prestigio del Journal of the American Medical Association, The Lancet e New England Jounal of Medicine.

Ad esempio, secondo i dati ottenuti, in relazione alle malattie cardiovascolari, su 100 esami e terapie tra quelli prescritti, almeno il 20% risulta inutile.

In generale il 33% dei farmaci è inefficace, per non parlare di vitamine ed integratori...