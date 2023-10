"Solo due anni fa ACETONE non esisteva ed oggi nella top 10 Funk House ADE di Beatport ci sono ben tre tracce, è una soddisfazione grandissima. Grazie a tutti coloro che collaborano con noi e che ci mandano la loro musica!!". Ecco come Maurizio Nari, che Acetone l'ha fatta nascere con Jens Lissat e che ogni giorno la fa crescere anche grazie al contributo quotidiano di Steve Tosi, racconta il successo di ACETONE. Tra gli artisti che più spesso pubblicano la loro musica con Acetone, ecco Giorgio V., che ha appena messo, mentre scriviamo (è il 27 ottobre '23) a disposizione dei dj di tutto il mondo (e di chi ha voglia di ballare) una bomba come "Afrika". Proprio il 27 ottobre '23 esce anche "Jump Around", prodotta da Steve Tosi e lo stesso Nari: è un altro viaggio nel passato della musica che fa ballare che guarda però avanti, al futuro del dancefloor. Decisamente scatenata anche "The Party" di Max Magnani, un altro brano che sta facendo scatenare il pianeta. Le release si susseguono ed è impossibile elencarle tutte.



Tutto qui? Ovviamente no. Acetone Radio Show, il programma radiofonico dal sound soprattutto funky house è ormai diffuso in mezzo mondo e contribuisce a far conoscere e crescere le release della label.



Riassumendo, ACETONE, label italiana creata circa due anni fa da Maurizio Nari con Jens Lissat, è già tra le tre etichette musicali più importanti label Funky House su Beatport, l'e-shop musicale più utilizzato dai dj di tutto il mondo. La funky house, tra l'altro, è senz'altro uno dei generi di riferimento, in tutto il mondo, in questo periodo. E' quindi un traguardo davvero importante per questa nuova label italiana, che viene raggiunto anche grazie al contributo di Steve Tosi, che, tra mille altri compiti quotidiani, segue il radioshow della label. Tra gli artisti che incarnano di più il sound della label ecco Giorgio V., Max Magnani, Sandro Puddu oltre agli stessi Nari e Steve Tosi.



ACETONE Beatport

https://www.beatport.com/label/acetone/98267

ACETONE Facebook

https://www.facebook.com/Acetone.ofc