Ai piedi della Giara di Gesturi c'è la giara di Sini, spaccato di un antico e più ampio mondo

14 chilometri a piedi per salire solo di venti metri. Ne vale la pena? Sì, perché nella piana della Giara di Sini ogni passo è un’esperienza che non lascia indifferenti. E Bentu Estu è ben lieto di accompagnarvici domenica 6 maggio.



La Giara di Sini

Sini è un piccolo centro di 512 abitanti, situato ai piedi della Giara di Gesturi nel cuore della Marmilla. L’ingresso in Giara avverrà proprio da questo piccolo paese, attraverso le scale costruite in antichità per accedere all’altopiano della Giara di Sini. Lungo il percorso sarà possibile incontrare i 24 nuraghi presenti ai confini dell’altipiano, in particolare è prevista una piccola sosta per visitare i resti del nuraghe Sedda. Non solo nuraghe, però, si incontreranno anche i Cuili, le classiche costruzioni dove i pastori controllavano e pascevano i loro greggi e i Paùli, lievi depressioni del terreno dove le acque piovane rimangono stagnanti per gran parte dell’anno.