Quelli sopra riportati sono solo alcuni dei commenti (centinaia? Forse migliaia?) seguiti a quanto detto da Roberto Salis a seguito dell'elezione al Parlamento europeo della figlia Ilaria in una intervista rilasciata al Tg3, in cui avanzava le proprie perplessità sulla celerità con cui il governo italiano avrebbe adempiuto alle formalità necessarie per far sì che sua figlia possa finalmente recarsi a casa, in Italia.

Se a Palazzo Chigi vi fosse la Tatcher - questo in sostanza il succo della dichiarazione del padre di Ilaria - la Salis sarebbe libera in tre ore. Purtroppo, però, a guidare le istituzioni del nostro Paese vi è il "nano Mammolo" e, per tale motivo, Roberto Salis teme che le procedure per far liberare la figlia possano essere prolungate in eterno.

Embè? Perché i devoti supporter di Santa Giorgia si sono scandalizzati affermando che la loro cara leader è stata definita "nano Mammolo"?

Che la Meloni sia "nana" è un fatto, tanto che lo dice lei stessa! Naturalmente, nana inteso come sintesi per descrivere una persona di bassa statura e non come disabilità dovuta a qualche condizione clinica... il che sarebbe ovviamente offensivo.

Stabilito che nana non è un'offesa, non lo è neppure la sua declinazione al genere maschile. Anche in questo caso, è la stessa Meloni che vuole che, istituzionalmente, lei sia definita il presidente e non la presidente!

Spiegato il nano, adesso non rimane che spiegare ai fanatici meloniani che neppure Mammolo è un'offesa.

Mammolo è uno dei sette nani del famoso film di animazione "Biancaneve e i sette nani" prodotto dalla Walt Disney e uscito nel 1937, trasposizione su pellicola della celebre fiaba dei fratelli Grimm. Ogni nano ha una personalità distinta e un nome che riflette il suo carattere. Mammolo (in inglese il personaggio è chiamato "Bashful"), è noto per essere timido e riservato, spesso arrossisce e si nasconde dietro la sua barba... invece di prendere l'iniziativa e agire.

Così, Roberto Salis - per tabulas -, in relazione alla liberazione della figlia, ha messo sullo stesso piano l'iperattivismo che a suo dire la Tatcher avrebbe avuto, paragonandolo alla timidezza finora mostrata da Meloni... un "Mammolo" nei confronti dell'amato Orban.

E tutto questo, per i devoti meloniani, fanatici (post) fascisti, sarebbe offensivo.

Valli a capire!