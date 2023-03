Bayern, Benfica, Chelsea e Milan le prime squadre che mercoledì si sono assicurate il passaggio ai quarti di finale della Champions League. Se Inter e Napoli la prossima settimana riusciranno a confermare il risultato dell'andata, l'Italia avrebbe addirittura tre squadre tra le prime otto d'Europa.

Ieri, nella sfida che lo vedeva impegnato a Londra contro il Tottenham, il Milan ha pareggiato l'incontro con merito (14 a 9 il totale dei tiri nei 90 minuti). È finita 0-0, ma l'undici di Pioli ha avuto più di un'occasione per passare in vantaggio, finendo il match con un uomo in più per l'espulsione di Romero per doppio giallo e colpendo il palo nel recupero con Origi. Nell'azione precedente, Maignan era riuscito a respingere sula linea un colpo di testa ravvicinato di Kane. Pertanto, la vittoria dei rossoneri nel match di andata è stata decisiva.

Queste le parole di Antonio Conte a fine gara:

"All'andata a entrambe le squadre mancavano di alcuni giocatori chiave, mentre stasera il Milan è riuscito a riaverli. Maignan è importantissimo per loro perché è bravo con i piedi ed è stato molto efficace contro il nostro pressing.Non credo che abbiamo giocato con troppa pazienza nel primo tempo. Il nostro obiettivo era attaccarli dall'inizio, pressarli alti. Il Milan però ha fatto bene contro il nostro pressing. Non posso dire molto ai miei ragazzi perché in termini di impegno hanno dato tutto quello che avevano.Penso che siamo nel bel mezzo di un percorso, siamo migliorati molto rispetto allo scorso anno e dobbiamo continuare a migliorare. Penso che abbiamo bisogno di più personalità quando si tratta di partite come questa. Ora dobbiamo pensare al campionato, che è estremamente difficile, e cercare di fare il massimo fino alla fine della stagione".

Entusiasmo, anche se contenuto, da parte di Pioli:

"Sapevamo che sarebbe stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Ho chiesto ai giocatori di mostrare carattere. Non ci siamo mai arresi e abbiamo meritato di passare il turno. Dobbiamo pensare passo dopo passo. Siamo arrivati ​​ai quarti, ora vediamo cosa succede al sorteggio".