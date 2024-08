Le linee Herbalife dedicate a skincare, corpo e capelli aiutano a sentirsi e apparire al meglio grazie a una nutrizione dall’esterno.

Roma, 29 agosto 2024 - Herbalife, azienda leader nel settore del benessere, propone alcuni suggerimenti per prendersi cura di sé, rendendo più piacevole il momento del rientro alla routine dopo la pausa estiva.

La pelle è il nostro biglietto da visita, parla di noi, di come siamo e di come stiamo. Per questo è importante prendersene cura in modo costante per proteggerla dal tempo, dall’esposizione al sole, dagli sbalzi di temperatura, dall’inquinamento e dallo stress.

In particolare, durante l’estate pelle e capelli sono esposti al sole, alla salsedine, agli sbalzi termici e quando rientriamo dalle vacanze possono essere spenti e bisognosi di cure. Durante i viaggi aerei, ma anche al rientro in ufficio, l’aria condizionata rende la pelle molto secca e disidratata. Per questo motivo è essenziale adottare un rituale beauty che renda il rientro il più delicato possibile.

Formulati con aloe ed ingredienti botanici, i prodotti Herbalife per la cura della pelle sono pensati per essere delicati e rendere la cura del viso e del corpo facile ed efficace.

Herbalife SKIN è una linea completa per nutrire la pelle, composta da prodotti dermatologicamente testati, adatti a tutti i tipi di pelle, senza solfati né parabeni aggiunti[1]. Sono composti da una miscela esclusiva di vitamina B3, vitamina C che contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione della pelle, vitamina E e Aloe vera, nota per le proprietà lenitive e idratanti oltre a estratti botanici per ottimizzare consistenza e profumazione.

La gamma Herbal Aloe è una linea di cinque prodotti per la cosmesi quotidiana (shampoo e balsamo fortificanti, bagnoschiuma, gel lenitivo, crema mani e corpo) senza parabeni aggiunti. Tutti i prodotti della linea Herbal Aloe sono stati ideati per proteggere, nutrire e donare luminosità a pelle e capelli in modo naturale.



[1] Non contengono solfati aggiunti i prodotti detergenti che producono schiuma: Detergente Lenitivo all’Aloe, Detergente Levigante agli Agrumi e Scrub Istantaneo Rigenerante ai Frutti Rossi. Tutti i prodotti della linea SKIN non contengono parabeni aggiunti, con la sola eccezione della Crema Idratante SPF 30 che è l’unico prodotto della linea SKIN a non essere dermatologicamente testato.

Detergere e idratare

Per una skincare di recovery adatta al rientro bisogna pensare prima di tutto alla detersione, poiché il primo passo per ottenere un aspetto luminoso è una pelle fresca e pulita. Scegli il detergente viso più adatto al tuo tipo di pelle. Massaggialo sulla pelle e poi lava accuratamente con acqua tiepida. Asciuga il viso tamponando con un asciugamano pulito e assicurati di aver rimosso ogni traccia di trucco.

Herbalife SKIN Detergente Lenitivo all'Aloe per pelli normali e/o a tendenza secca è perfetto per una delicata pulizia del viso. Realizzato con Aloe vera è ultra-setoso e contiene una miscela di ingredienti detergenti derivati dal cocco, Vitamina B3 e vitamine antiossidanti C ed E. Non contiene parabeni o solfati aggiunti e può essere usato ogni giorno per avvolgere il proprio viso con la sua schiuma delicata, per rimuovere il trucco e il sebo in eccesso, per una pelle pulita e morbida.

Herbalife SKIN Detergente Levigante agli Agrumi, per pelli normali e/o a tendenza grassa, invece, un gel detergente leggero agli agrumi con perle di jojoba, Aloe vera, Vitamina B3 e vitamine antiossidanti C ed E. Le delicate perle di jojoba con cui è formulato, eliminano efficacemente le impurità e il trucco, lasciando la pelle detersa e rivitalizzata.

Herbalife SKIN Detergente Lenitivo all'Aloe – Prezzo: 29,81 euro

Herbalife SKIN Detergente Levigante agli Agrumi​ ​​ - Prezzo: 29,81 euro



Dopo la detersione è importante idratare la pelle in modo che non appaia opaca o secca, e darle nutrimento dall’esterno per migliorarne aspetto e texture. Per una pelle del viso idratata e protetta scegli una crema idratante da giorno con SPF e una ricca crema rigenerante durante la notte, optando per prodotti specifici quando si tratta della pelle sottile del contorno occhi.

Morbidezza e leggerezza caratterizzano Herbalife SKIN Crema Contorno Occhi Idratante. Formulata con Vitamina B3, Aloe vera e vitamine antiossidanti C ed E: una formula pensata per la delicata area sotto gli occhi, che lenisce e idrata senza irritare. Si consiglia di utilizzare la crema idratante per gli occhi prima di andare a letto, come parte della routine serale di cura della pelle.

Herbalife SKIN Crema Contorno Occhi Idratante – Prezzo: 46,91 euro

Herbalife SKIN Crema Idratante SPF 30 fornisce alla pelle una protezione UVA/UVB ad ampio spettro. Formulata con una miscela delicata di vitamina B3 (Niacinamide), C (Ascorbilglucoside), E (Tocoferil acetato) e Aloe vera lascia la pelle liscia e morbida. La Crema Idratante SPF 30 è formulata per l'uso diurno quotidiano e si adatta perfettamente alla tua routine di cura della pelle.

Herbalife SKIN Crema Idratante SPF 30 – Prezzo: 58,15 euro

Herbalife SKIN Crema Notte Rigenerante aiuta la pelle a rigenerarsi durante la notte. Formulata con Aloe vera ed estratti botanici, Vitamina B3, vitamine antiossidanti C ed E: una ricca crema pensata per fornire alla pelle l’idratazione necessaria durante la notte. Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di utilizzare la crema notte rigenerante come parte della routine serale di cura della pelle.

Herbalife SKIN Crema Notte Rigenerante – Prezzo: 58,15 euro

Rinforzare, nutrire e idratare i capelli grazie a tutti i benefici degli estratti botanici arricchiti con Aloe vera? Herbal Aloe Shampoo Rinforzante rende i capelli 10 volte più forti già dopo il primo uso[2] e riduce del 90% la rottura del capello. Le proteine di grano idrolizzate aiutano a proteggere, riparare e fortificare il capello.

Si consiglia di utilizzarlo insieme a Herbal Aloe Balsamo Rinforzante che agisce con una piacevole e profonda idratazione per dare ai capelli il nutrimento di cui hanno bisogno.

Herbal Aloe Shampoo Rinforzante - Prezzo: 16,48 euro

Herbal Aloe Balsamo Rinforzante – Prezzo: 16,48 euro

Herbal Aloe Lozione Lenitiva Mani e Corpo​ è arricchita con Aloe vera lenitiva e Burro di karitè africano per donare alla pelle del corpo idratazione e nutrimento profondo. Questa crema delicatamente profumata e senza parabeni aggiunti, viene assorbita velocemente lasciando la pelle morbida e liscia. Si consiglia l’utilizzo dopo la doccia, prima di andare a letto o ogni volta che la pelle necessità di essere nutrita.

Herbal Aloe Lozione Lenitiva Mani e Corpo – Prezzo: 15,43 euro



[2] Se usato in combinazione con il Balsamo Fortificante su capelli non trattati. Risultati ottenuti con uno Studio su Rafforzamento e Rottura. Valore medio ottenuto con Test di Pettinatura condotto da un laboratorio di ricerca indipendente su capelli lunghi “danneggiati”. È stato confrontato il numero di fibre spezzate sui capelli non trattati dopo l’applicazione di Shampoo Fortificante e Balsamo Fortificante.

Informazioni su Herbalife Ltd.

Herbalife (NYSE: HLF) è un'azienda e una community leader nel settore del benessere che dal 1980 cambia la vita delle persone grazie a prodotti nutrizionali eccellenti e all'opportunità di business per i suoi Distributori Indipendenti. L'azienda offre prodotti sviluppati scientificamente ai consumatori di oltre 90 mercati, attraverso i Distributori Indipendenti che forniscono coaching individuale e una comunità di supporto che ispira i clienti a condurre uno stile di vita più sano e attivo per vivere al meglio.