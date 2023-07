Yozot il Rapper Romano ormai celebre per la sua scelta di rappare in latino classico pubblica, su tutte le piattaforme un freestyle che ha qualcosa di incredibile e tutto in lingua latina antica.

Ormai Yozot è celebre per la sua scelta di rappare in latino classico, è stato il primo a scrivere 3 dischi rap, quasi interamente in latino fin dai suoi esordi con Roma Mea, Decadente ed ENPC2021 e singoli ormai celebri come PER SILVAS AMOR e il nuovo singolo uscito poche settimane fa ANIMVLA VAGVLA BLANDVLA gateway, che sta riscuotendo molto successo tra gli ascoltatori di tutte le età.

Yozot in procinto di pubblicare il suo quarto disco da indipendente AMARI ET AMARE dopo i singoli di lancio PER SILVAS AMOR e ANIMVLA VAGVLA BLANDVLA gateway.

Si diletta con un freestyle per il Level up Rome Contest , Yozot sfodera tutto il suo latino classico da strada, come ama definirlo nelle interviste "il latino underground, il latino popolare".

Yozot restituisce il latino al Popolo di Roma. Un cameo a Roma antica, come un poeta nuovo del ventunesimo secolo. E infatti anche stavolta, nonostante si tratti di un freestyle improvvisato, Yozot fonde latino aulico con latino più informale.

Il significato delle barre di questo freestyle è presto detto, un esortazione "EXITATIO" a mettersi sempre in gioco, a sfidare la sorte sempre, e non arrendersi mai, nemmeno nei momenti no, qualcosa che funziona, sorprende e meraviglia.

Yozot si conferma ancora una volta un rapper dalle mille risorse, che con già tre dischi alle spalle e un quarto in dirittura d'arrivo a soli 25 anni, ha un potenziale enorme.