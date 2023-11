Dominio Pubblico - Youth Fest, il festival multidisciplinare dedicato alla creatività delle nuove generazioni, è pronto a tornare. Per la sua sua XI edizione la DAP - Direzione Artistica Partecipata si rivolge ad artistə Under 25 per dare un ricambio all’aria ferma e asfissiante che spesso non permette ai giovani talenti di emergere nella scena artistica contemporanea, attraverso un New Breath. Nell’estate 2024 andranno in scena al Teatro India di Roma oltre 30 eventi con cui la nuova generazione di artistə ci lascerà senza fiato. Dopo un festival #Oltreverso e un’edizione #SenzaTitolo è ora il momento di una nuova era: emergi e ispiraci.

« Give me a taste of something new / To touch to hold to pull me through / Send me a guiding light that shines / Across this darkened life of mine / Breathe some soul in me »

Breathe, Midge Ure

La Direzione Artistica Partecipata (DAP) vuole ossigenare le idee. Contro una realtà sempre più cupa e priva di occasioni per le nuove generazioni, la DAP vuole essere una finestra per far entrare aria fresca: un respiro nuovo portato direttamente dai progetti proposti dallə artistə e dalle compagnie U25.

Sette le sezioni previste: Teatro; Arti performative (urbane/site o people specific/circensi); Danza; Musica dal vivo; Arti Visive; Cinema; Arti Digitali.

Bando aperto da lunedì 20 novembre 2023 al 15 gennaio 2024 ore 18:00.

Dominio Pubblico nasce nel 2013 dall’incontro delle direzioni artistiche di Teatro Argot Studio e Teatro dell’Orologio di Roma e viene riconosciuto nel 2015 come una delle 20 realtà meritevoli nel capitolo promozione/formazione del pubblico dal MiC - Ministero della Cultura, che, insieme alla Regione Lazio e al Comune di Roma, sostiene la nuova call.

Dominio Pubblico è un progetto di formazione del pubblico. Si rivolge a ragazzə che vogliano sperimentarsi in un percorso da spettatorə attivə finalizzato alla produzione, promozione e organizzazione del festival. Ogni anno prendono parte alle attività oltre 250 giovani tra i 16 e i 25 anni, fruendo di varie offerte formative. Alcunə di loro ogni anno compongono la DAP che avrà il compito di scegliere lə artistə del festival, selezionati tramite public call. La DAP del Festival di Dominio Pubblico valuterà le proposte insieme a degli esperti del settore scelti per ogni sezione.

Sotto la direzione di Tiziano Panici, oggi, Dominio Pubblico può contare su una comunità di oltre un migliaio di ragazzə e artistə che si rinnova ogni anno dando nuova linfa al progetto.

Il Festival si terrà negli spazi del Teatro India grazie alla storica collaborazione con la Fondazione Teatro di Roma. A sostenere il festival sono inoltre il Teatro Argot Studio, teatro di ricerca e sperimentazione attivo da quasi 40 anni; il centro giovani e circolo Arci Zalib, che ospita la DAP e contribuisce alla realizzazione del festival e Per un Teatro Necessario e La Città Ideale, principali canali di diffusione del bando rispettivamente nell’Università La Sapienza di Roma e nella periferia cittadina.

Dominio Pubblico è un progetto che si fonda sulla collaborazione e sulla condivisione di buone pratiche. Per questo motivo ogni anno si estende il network delle realtà con cui collabora, stringendo accordi con importanti partner nazionali e internazionali. Importante novità di questa edizione sono una serie di collaborazioni con ambasciate e istituti di cultura in Europa e negli Stati Uniti per favorire processi di internazionalizzazione degli artisti U30. Tra questi l’interazione della DAP con lo Youth Council dell’Ambasciata U.S.A.; la rinnovata partnership con In Scena! Festival NY, che selezionerà direttamente alcunə artistə che si esibiranno a New York; l’Ambasciata Lituana e il Lithuanian Culture Institute, promotori del bando nel loro territorio nazionale e l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, il quale offrirà in premio ad un giovane artista/collettivo una residenza di un mese per sviluppare un nuovo progetto. Il premio verrà assegnato dal neo direttore Antonio Calbi nella giornata conclusiva del festival.

Importante menzionare Risonanze Network, una rete di oltre 20 partner diffusi su tutto il territorio nazionale che sostiene e promuove nuove generazioni di pubblici e artistə U30 e attraverso cui Dominio Pubblico permette la mobilità degli artisti selezionati su tutto il territorio italiano.

Ad affiancare la DAP ci saranno importanti partner inediti e consolidati, tra cui: il Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival; Twain - Centro di Produzione Danza del Lazio promotore del premio direzioniAltre; Spaghetti Unplugged, che, dopo aver compiuto 10 anni nel 2023 insieme a Dominio Pubblico, si prepara ad uno scouting condiviso con il Festival rivolto a musicistə U18; l’IISS Cine TV Roberto Rossellini con cui prosegue una storica collaborazione con docenti e studenti; Girogirocorto Film Festival, che si prepara a portare il proprio festival negli spazi del Cinema Troisi; Sewer Nation, communities digitale e piattaforma collaborativa per artisti indipendenti con il quale Dominio Pubblico presenterà per il terzo anno consecutivo un Museo in VR; per la sezione arti visive siamo felici di annunciare che, oltre alla rinnovata collaborazione con a.DNA project, anche la prestigiosa Fondazione Pastificio Cerere sosterrà la promozione di Dominio Pubblico - Youth Fest.

L’avviso pubblico del bando e l’application form sono disponibili sul sito: www.dominiopubblicoteatro.it.

Festival “Dominio Pubblico – Youth Fest”

Direzione artistica – Tiziano Panici

Responsabile organizzazione e amministrazione – Alin Cristofori

Coordinamento organizzativo e Direzione Artistica U25 – Clara Lolletti

Comunicazione e grafica - Arianna Frignani

Segreteria organizzativa – Flavia De Muro

Direzione Artistica Under 25

Agostinelli Elisa - Alessandro Chiara - Calabrese Nicoletta - Celli Marta - Chillemi Riccardo - Cinone Francesca - D'Alessandro Sara - De Santis Sara - Diaz Antonelli Samuel - Fabbri Massimo - Ferrua Marta - Grasso Giorgia - Gulizia Sofia - Lavezzo Alessio - Lucchi Laura - Lucchini Alessia - Maurizi Daniele - Serio Maria Alessandra - Spinelli Michele - Valdez Arianne Jade

Redazione Under 25

Angelini Luca - Fabbri Massimo - Federiconi Vittoria - Ferraro Petrillo Vittoria - Gulizia Sofia - Hannana Sara - Nicita Antonio - Palla Alessandro - Spinelli Michele - Valdez Arianne Jade

INFO www.dominiopubblicoteatro.it - [email protected]