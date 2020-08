Ogni anno, puntualmente, con l'arrivo della stagione calda, centinaia di cani vengono abbandonati dai legittimi proprietari per dar sfogo alla loro voglia di vacanza senza limiti.

I poveri animali vengono lasciati in balia di loro stessi, nei boschi o peggio ancora legati ai guard rail lungo arterie trafficatissime e molti, aimè, slegandosi vengono investiti provocando conseguenze gravi anche agli automobilisti.

Eppure, hotel, villaggi turistici e via cantando, sono oramai attrezzati per accogliere anche gli animali ma, c'è chi preferisce abbandonarli o addirittura lasciarli a casa come raccontano le cronache degli ultimi giorni.

Protagonisti loro malgrado dieci cani lasciati senza cibo e acqua sul balcone di un'abitazione.

I poveri animali, sono stati abbandonati per giorni, su due balconi sotto il sole cocente di agosto.

Due cani adulti e 8 cuccioli.

Il fattaccio è accaduto a Ivrea, in provincia di Torino, gli animali sono stati trovati dentro il balcone di un’abitazione con serrande e finestre chiuse dall’interno.

I guaiti dei cani e l’odore degli escrementi, intorno ai quali i poveri animali erano costretti a vivere, hanno convinto i vicini a chiamare la Polizia.

Gli agenti arrivati sul luogo dell’intervento hanno verificato subito le condizioni di grave difficoltà dei cani. Con l’aiuto dei Vigili del fuoco sono state divelte le grate di ferro e i cani, in grave stato di denutrizione, sono stati affidati al servizio veterinario della Asl.

Il proprietario, che si era reso irreperibile al momento dell’intervento, è stato però denunciato per maltrattamento e abbandono di animali.

Ricordiamo che esistono diverse possibilità per partire in vacanza senza abbandonare i nostri amici a 4 zampe: conoscenti disponibili ad accoglierli per qualche giorno, pensioni per animali e soprattutto un bel viaggio insieme.