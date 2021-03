Di seguito si riporta quanto le agenzie di stampa, martedì 30 marzo, stanno pubblicando in queste ore in relazione alla possibilità di effettuare, dall'Italia, viaggi all'estero, con le relative conseguenze dal punto di vista sanitario:

Il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in mattinata un’ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell’Unione Europea, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. La quarantena è già prevista per tutti i Paesi extra Ue. È quanto si apprende da fonti del Ministero della Salute.

Sul sito del Senato si comunica che oggi, martedì 30 marzo, alle 16:30 è all'ordine del giorno dell'Assemblea la discussione dei disegni di legge delega nn. 1892, già approvato dalla Camera, e 472, sull'assegno unico e universale sui quali, su mandato della Commissione Lavoro, riferirà il sen. Laus, in senso favorevole sul primo e proponendo l'assorbimento del secondo.

Alla riunione, come ha comunicato lui stesso dal suo profilo social, parteciperà anche il senatore di Italia Viva Matteo Renzi:

Sì, è proprio lo stesso senatore Matteo Renzi che domenica 28 marzo veniva ripreso dalle telecamere in Bahrain ad assistere alla gara inaugurale della stagione 2021 di Formula 1.

Tutti si sono chiesti il perché Renzi sia andato in Bahrain, quale fosse lo scopo del viaggio. Anche in questo caso non è arrivata risposta da parte del senatore, oltre a quella pubblicata nella sua ultima enews del 29 marzo:

"I miei viaggi sono legittimi, la mia dichiarazione dei redditi è pubblica, i miei numerosi incarichi internazionali sono tutti rispettosi delle regole del nostro Paese".

Chissà quali sono gli "incarichi internazionali" di un senatore semplice, come lui stesso si è definito, e soprattutto da chi gli sono stati assegnati! In attesa che Matteo Renzi degni gli italiani (soprattutto chi lo ha votato) di una risposta a questo quesito, ne rimane di fatto uno aperto non meno importante.

Visto che Matteo Renzi dice di essere rispettoso delle regole del nostro Paese e visto che la quarantena (almeno di 5 giorni) è già prevista per tutti i viaggiatori che rientrino da Paesi extra Ue, come fa ad essere presente martedì nell'aula del Senato se domenica scorsa era in Bahrain?

Perché il senatore Renzi dovrebbe essere esentato dalla quarantena che è invece obbligatoria per gli altri italiani?