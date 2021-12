David Murgia, oltre a collaborare con la Rai è autore e conduttore dei programmi televisivi Vade retro e Indagine ai confini del sacro, in onda su TV2000.

A quarant'anni dalle prime presunte apparizioni della Madonna di Medjugorje, per Rubettino editore, ha pubblicato il libro Processo a Medjugorje, con i verbali segreti ed inediti della Commissione pontificia guidata dal cardinale Camillo Ruini che ha indagato su quanto avvenuto negli anni nella piccola città bosniaca.

Documenti riservati, interrogatori, veline, dossier dei servizi segreti, sopralluoghi, perizie mediche, audiocassette ritrovate: tutto quello che non si sapeva sull'unico processo mai celebrato in Vaticano per capire se quello che accade a Medjugorje sia un autentico evento soprannaturale o una colossale montatura.

Per la prima volta, a disposizione di lettori, studiosi o semplici appassionati, il materiale "riservato" del Vaticano che tra colpi di scena e depistaggi tenta di far luce su uno dei fenomeni più controversi di questi ultimi decenni.

Si tratta di documenti importantissimi e unici prodotti di fronte alla massima autorità ecclesiastica. Ma soprattutto sono la prova documentale di un nuovo modo di affrontare – per la Chiesa cattolica – fenomeni come questi. Si passa cioè da un modo antiquato di valutare apparizioni e veggenti – costruito molte volte sulla base di pregiudizi e senza competenze specifiche e allargate – a un metodo moderno che prevede gli strumenti tipici dell'inchiesta processuale.

Con l'ausilio anche di esperti in psicologia e in altre discipline. Quello che accade a Medjugorje è un lungo giallo che si snoda per quarant'anni in un Paese dilaniato da guerre e violenze, tra frati disobbedienti, fede eroica, povertà e prigionia.

Come anticipazione di quanto contenuto nel libro si può affermare che delle centinaia di casi di presunta guarigione miracolosa attribuiti alla Madonna di Medjugorje, solo dieci sono stati ritenuti ammissibili per essere giudicati dalla Consulta medica della Congregazione delle Cause dei santi. Di questi, solo cinque sono stati esaminati perché giudicati attendibili e, tra questi, 4 casi sono stati effettivamente sottoposti ad un approfondimento perché ritenuti probabilmente inspiegabili. Poi, solo due casi sono stati discussi perché correlati e accompagnati da una seria documentazione medica, ma nessuno è da considerarsi inspiegabile scientificamente.