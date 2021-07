È stato battezzato effetto Draghi la reazione suscitata in una buona parte degli italiani indecisi a vaccinarsi che, per evitare le future limitazioni imposte a chi non sarà in possesso di un green pass, è corsa a prenotarsi per ricevere la prima somministrazione.

Infatti, le prenotazioni dei vaccini sono raddoppiate in poche ore in diverse regioni italiane. In Friuli Venezia Giulia si è registrato un +6.000%". Lo ha detto il Commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo al Tg5 sottolineando che si sta procedendo con 500mila vaccinazioni al giorno.

In Piemonte, ha detto il presidente della regione, Alberto Cirio, dopo poche ore dalle decisioni del Governo in materia, le prenotazioni per le vaccinazioni contro il Covid-19 sono raddoppiate: "Ogni ora sul nostro portale registriamo il doppio delle adesioni rispetto alle media dei giorni precedenti".

Numeri in netto rialzo anche in Lombardia, Lazio, veneto, Campania, Puglia, Abruzzo...

L'indice Rt, anche in Italia è in forte crescita in Italia, con una proiezione prevista all'1,55 per la prossima settimana che sta provocando nuovi casi di contagio soprattutto tra le fasce di età tra i 10-19 e 20-29 anni”, numeri che testimoniano come sia la popolazione più giovane ad alimentare i nuovi casi dell'epidemia. Pertanto, l'età media delle diagnosi adesso si è abbassata a 25 anni, quella dei ricoveri a 48 anni, e 58 anni quella per le terapie intensive.

Lo ha detto venerdì Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, nel corso della conferenza stampa al ministero della Salute sull'analisi dei dati del Monitoraggio Regionale Covid-19 della Cabina di Regia.