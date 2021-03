Donne trattate come oggetti, donne costrette ad elemosinare scampoli di libertà, non sono libere di andare a fare una passeggiata o una corsa al parco senza ricevere commenti poco ortodossi, sguardi da porci e nella peggiore delle ipotesi violenze di vario tipo.

Una società che vuole dirsi evoluta deve partire dall'educazione delle nuove generazioni al rispetto della donna, una società che vuol dirsi civile deve comminare pene esemplari per i "maiali" dei nostri tempi.

Ci sono storie che lasciano il segno nella vita di una donna, per sempre, ci sono libertà che non possono essere calpestate in questo modo.