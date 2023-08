La premier Giorgia Meloni ha deciso di replicare con una lettera scritta al Governatore Bonaccini, che la accusava di aver "ignorato ancora una volta le nostre richieste"., precisando che:

"la prospettiva del governo è quella del pieno risarcimento dei danni subiti anche dai privati" servono "stime precise e dettagliate" per "una corretta quantificazione dei danni e quindi dell'adeguato fabbisogno finanziario da stanziare" "queste stime non sono state ancora inviate alla struttura Commissariale da parte della Regione" la Regione deve ancora "procedere ad acquisire le perizie asseverate da parte dei privati secondo l'iter agevolato".

Infatti, i 4 miliardi e mezzo stanziati dal Governo Meloni per l'alluvione in Emilia-Romagna non arrivano dal cielo, ma dalle tasche dei contribuenti tramite l'Erario: c'è da evitare che qualche Comune elenchi d'interventi per danni pregressi all'alluvione o per zone non colpite.

Soprattutto, è la Regione a non aver dimostrato sufficiente lungimiranza nella protezione del territorio delle alluvioni, se

"la legge del 2017 ha persino aumentato il consumo di suolo ... continuiamo a giocare con i piani urbanistici comunali: non funziona. In questa polverizzazione decisionale, il singolo capannone sembra non contare ma la somma di tutti i capannoni produce un disastro" (fonte FattoQuotidiano)

." (fonte Regione E.R.) "la recente alluvione ha interessato molte zone dell’Emilia in maniera più contenuta rispetto alla Romagna, dove le casse di contenimento non sono presenti perché storicamente l’area è stata soggetta a minori alluvioni rispetto all’Emilia" (fonte Wired - Associazione idrotecnica italiana)

"la Regione ha completato solo 12 delle 23 casse d'espansione previste per i fiumi ... Due dovevano funzionare per il fiume Senio nel Ravennate. ... Ma finora ne è stata realizzata soltanto una. Che non è ancora collegata al fiume. A Faenza invece ci sono. Ma il municipio ha rilasciato autorizzazioni a costruire a ridosso ... In sette anni la Regione Emilia-Romagna ha realizzato solo 12 delle 23 casse d'espansione previste per i suoi corsi d'acqua. Altre due non sono a pieno regime" (fonte OpenOnline)

"questa tragedia ci insegna che la politica deve darsi delle priorità: è più importante salvare vite umane o preoccuparsi di questioni come la nidificazione nei fiumi o la difesa di alberi e nutrie?" (fonte Il Foglio)

"la scarsa manutenzione del territorio è forse la causa principale di queste modificazioni così repentine del paesaggio e l'elemento che ha amplificato l'effetto devastante delle piogge" (fonte Piero Farabollini, presidente dell'Ordine dei geologi delle Marche - Il Foglio)

Dunque, Giorgia Meloni ha dovuto precisare che:

"in uno spirito di leale collaborazione è più che ragionevole che il governo nazionale ponga rimedio agli errori della Regione" è "urgente ricostruire nel migliore dei modi possibile," , cioè "non cedere ad una fretta e una frenesia" "il desiderio di qualcuno di avere un po' di visibilità alimentando polemiche utili a qualche parte politica».

Una risposta più chiara di così ...

L'unica cosa che non è dato sapere è se la "stoccata" di Giorgia Meloni fosse per Bonaccini o per Schlein, dato che era lei la "Vicepresidente e Assessore al contrasto alle diseguaglianze e transizione ecologica ... Deleghe: Patto per il clima: coordinamento interassessorile delle politiche di prevenzione e adattamento ai cambiamenti climatici e per la transizione ecologica ..." (fonte Elly Schlein.it)