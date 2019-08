Versace ritira le magliette pro Hong Kong

La libertà conta, sì... ma vuoi paragonarla alla liquidità? È stata sufficiente questa banalissima considerazione per far sì che la "sora" Donatella prendesse mouse e tastiera per scusarsi via social con i cinesi per avere attentato allo loro integrità territoriale e relativa unità nazionale.

In che modo?

Stampando una maglietta in cui varie città del mondo erano associate al Paese di appartenenza... Parigi - Francia, Dusseldorf - Germania, Madrid - Spagna...

Dove sta il problema? Nel fatto che Hong Kong e Macau siano state associate non tanto alla Cina, bensì a "loro stesse" con

Hong Kong ad Hong Kong e Macau a Macao.





The Company apologizes for the design of its product and a recall of the t-shirt has been implemented in July. The brand accepts accountability and is exploring actions to improve how we operate day-to-day to become more conscientious and aware. pic.twitter.com/5K8u3c4Dbm