In Italia, come in altri paesi, spesso si sottoscrivono convenzioni tra più parti per offrire agevolazioni a determinate categorie di lavoratori.

Cosa sono le convenzioni e a cosa servono?

La convenzione è appunto un accordo raggiunto fra due o più persone (o enti o stati), mediante il quale ciascuna delle parti si obbliga a mantenerne i reciproci impegni: convenzione mutualistica; convenzione commerciale, convenzione doganale, convenzione navale.

Le convenzioni più frequenti sono quelle sottoscritte a favore di dipendenti delle forze dell'ordine appartenenti a sindacati, ai membri iscritti proprio ai sindacati o ad associazioni di consumatori e così via.

In questi giorni è stato siglato un importante accordo tra Cisl Latina e Tutelaprima, società leader nell'erogazione di numerosi servizi. I destinatari di tale accordo sono tutti gli iscritti al sindacato Cisl.

Il nuovo accordo prevede una serie di vantaggi qui riassunti:

Prima consulenza gratuita;

Assistenza totalmente gratuita in caso di sinistro con ragione, in quanto gli onorari sono a carico della Compagnia di assicurazione;

Anticipo spese mediche, tecniche e legali sino alla conclusione della vertenza;

Sconto 10% sul totale dei compensi riservato ai beneficiari della convenzione per tutte le attività non rimborsate dalle Compagnie (es. risarcimento polizza infortuni personale);

Tutelaprima si occupa in particolare della gestione dei sinistri:

Infortunistica stradale;

Fondo garanzia Vittime della strada;

Polizze infortuni e sanitarie;

malasanità ed errore medico;

Danni cagionati da animali domestici;

Sinistri nautici;

Responsabilità civile verso terzi (RCT-RCO);

Infortunio sportivo o scolastico;

Rivalsa datore di lavoro;

Risarcimento in ambito ferroviario;

Sinistri condominiali;

Danni a fabbricati;

Infortuni causati da terzi sulle piste da sci;

Risarcimento RCT professionali;

Disturbo post traumatico da stress da sinistro stradale

Risarcimento del danno riflesso congiunti macroleso

Inoltre, sconto del 10% sull’intero costo dei seguenti servizi offerti da Tutelaprima:

Ricorso al Prefetto per infrazioni alle norme del Codice della strada

Richieste di nulla osta per ottenere copia rapporto Autorità

Istanza all’Autorità competente per dissequestro dei veicoli

Ricorso contro provvedimento revisione o sospensione patente

Ricorso al Giudice tutelare per incasso -Investimento somme

Richiesta visura al PRA su targhe veicoli

Accesso atti del sinistro presso la Compagnia Assicurativa

Reclamo impresa assicurativa per qualunque motivo

Reclamo IVASS per qualunque motivo

Rilievo fotografico del campo del sinistro

Rilevo planimetrico del campo del sinistro

Ricerca di copertura assicurativa r.c.a. presso Ania

PERIZIE : Sconto del 10% sull’intero costo dei seguenti servizi:

Perizia Auto

Perizia Kasko

Perizia per danni derivanti da Furto

Perizia per danni derivanti da trasporto

Perizia per danni derivanti da Incendio

Perizia nautica pre-assicurativa per gli assicurati

Perizia automobili storiche

La convenzione è scaricabile direttamente sul sito web della Cisl Latina