Questo è un dubbio che si aveva già al tempo in cui eravamo tutti chiusi in casa. Quale é il male minore rispetto al Covid-19? Se si può considerare un male minore. Il punto è che si fa poca prevenzione e si cerca di correre ai ripari con azioni palliative piuttosto che soluzioni. Eppure soluzioni, facili e attuabili, anche economicamente, esistono. Ma a volte prevenire si guadagna meno che curare, perdonate la sottile ironia.

Influenza stagionale è paragonabile al Covid-19?

No, i virus che causano sia COVID-19 che l’influenza stagionale vengono trasmessi da persona a persona e possono causare sintomi simili, ma i due virus sono molto diversi e non si comportano allo stesso modo.

L’ECDC (il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie) stima che ogni anno nell’UE, nel Regno Unito, in Norvegia, Islanda e Liechtenstein muoiano prematuramente tra le 15.000 e le 75.000 persone per complicanze dell’influenza stagionale. Si tratta di circa 1 persona su 1.000 infette.

Nonostante il tasso di mortalità per influenza stagionale sia relativamente basso, le persone che muoiono per influenza sono molte perché ogni anno un numero elevato di persone contraggono la malattia.





Fonte: Che cos’è il nuovo coronavirus (salute.gov.it)