Nel complesso panorama alimentare odierno l’azienda, leader nel settore della nutrizione e del benessere, suggerisce come fare scelte alimentari corrette per la propria salute.

Roma, 2 ottobre 2024 - In occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione che si celebra il 16 ottobre, Herbalife, azienda leader nel settore della nutrizione e del benessere, esorta le istituzioni e i consumatori a pensare in modo diverso al cibo e a orientarsi verso scelte alimentari sane.

Nel complesso panorama alimentare odierno, il dibattito su ciò che è sano o non sano è diventato confuso, rendendo difficile capire come fare scelte alimentari corrette per il proprio benessere. Non c'è da stupirsi se ci troviamo ad affrontare il doppio problema di un'epidemia di obesità[1] e di malnutrizione in termini di nutrienti essenziali. A loro volta i problemi globali derivanti dalla malnutrizione comportano aumento dei costi sanitari, perdita di produttività del mercato del lavoro e riduzione della crescita economica. Ecco perché Herbalife ritiene che la densità dei nutrienti sia il punto di partenza giusto per valutare le regole di buona alimentazione e individuare una dieta sana ed equilibrata.

La densità nutrizionale è il rapporto tra i nutrienti essenziali di un alimento per grammo o per caloria. Gli alimenti ad alta densità nutrizionale sono quelli con il più alto rapporto di nutrienti positivi. Pertanto, quando si esaminano le opzioni alimentari, è bene considerare la densità nutrizionale di un alimento e il suo inserimento nel contesto della dieta complessiva. Questo potrebbe significare guardare oltre i semplici calcoli di calorie o il divieto di alimenti processati: se fornisce un alto rapporto di nutrienti, anch’esso in generale può essere utile per la propria dieta.

La dietista e nutrizionista Florencia Braga, Senior Manager, Scientific Affairs - EMEA di Herbalife, illustra i cinque consigli principali per comprendere la densità nutrizionale e fare buone scelte alimentari:

1. Mangiare molta frutta e verdura colorata. Inserite nei vostri pasti una grande varietà di frutta e verdura colorata. Una gamma diversificata di colori assicura un'ampia gamma di vitamine, minerali e antiossidanti.

2. Privilegiare i cereali integrali e le proteine magre. Le varietà integrali di prodotti a base di cereali come pasta, riso, pane e farina forniscono fibre e contengono più vitamine e minerali rispetto alle loro versioni raffinate.

Le fonti proteiche magre, come il pesce, il pollame, i fagioli e la soia, sono ricche di nutrienti essenziali, ma hanno un basso apporto di grassi saturi.

3. Bere in modo intelligente. L'acqua è fondamentale per le funzioni fisiche e mentali e per la salute generale. Aiuta il nostro corpo a utilizzare efficacemente le sostanze nutritive degli alimenti consumati e a liberarsi di quelle non necessarie. Ma molte bevande tendono a nascondere una notevole quantità di zucchero, fornendo calorie vuote e mettendo a rischio la densità nutrizionale della dieta. Il suggerimento è di bere 8 bicchieri d'acqua al giorno, regolandovi in base al vostro livello di attività e alle vostre esigenze individuali. Sono indicate anche le bevande non zuccherate, come il tè o l'acqua aromatizzata.

4. Controllare sempre l'etichetta. Facendo attenzione che gli alimenti scelti contengano basse percentuali di grassi, grassi saturi, sale e livelli alti di proteine, fibre, vitamine e minerali, potete assicurarvi che il cibo che state mangiando sia ricco di elementi benefici per la vostra dieta. Non abbiate paura dei cibi elaborati, ma sceglieteli con saggezza. Sebbene esistano molti alimenti trasformati e ultra-trasformati (UPF) non salutari, ad alto contenuto di grassi saturi, zuccheri e sale, non tutti sono così. Molti alimenti devono essere trasformati per essere conservati e la maggior parte di quelli che consumiamo oggi ha subito una qualche forma di trasformazione. Un alimento trasformato non è necessariamente negativo, purché sia denso di sostanze nutritive. Prendiamo ad esempio i frullati sostitutivi del pasto di Herbalife: questi devono essere sottoposti a lavorazione per soddisfare i requisiti normativi e fornire tutti i nutrienti che si dovrebbero ottenere da un pasto equilibrato.

5. Dalla colazione alla cena: i frullati sostitutivi del pasto di qualità, contribuiscono in modo pratico a colmare eventuali lacune della dieta. In un mondo frenetico, gli integratori alimentari, come i frullati sostitutivi dei pasti, sono preziosi e gustosi alleati per chi cerca una dieta più bilanciata. Facili da preparare, offrono un apporto nutrizionale completo, anche quando i tempi sono stretti. Ricchi di nutrienti, possono completare il fabbisogno nutrizionale e contribuire a un'alimentazione più equilibrata.

"Sappiamo che i cibi forniscono nutrienti e calorie” - spiega il Prof. Gianfranco Beltrami, Cardiologo, Medico dello Sport, Fisiatra e Nutrizionista Membro del Nutrition Advisory Board Herbalife – “e che, in linea di massima, nelle diverse diete la percentuale di macronutrienti rispetto alle calorie può variare dal 45 al 65% per i carboidrati, dal 10 al 35% per le proteine e dal 20 al 35% per i grassi. Per una alimentazione sana ed equilibrata e per tener controllato il peso più che pensare alle calorie è importante la qualità dei cibi, privilegiando quelli con un'elevata densità di nutrienti per caloria che vanno preferiti a quelli carichi di calorie, ma con pochi nutrienti. Consumando alimenti salutari e altamente nutrienti ricchi di fibre, minerali e vitamine, di cui sono ricchi verdure, semi e frutta, diminuisce anche il desiderio di alimenti scarsamente nutrienti e si favorisce la graduale scomparsa della dipendenza da essi, permettendo di tenere a bada l’appetito e ottenere un buon controllo sul peso. L’assunzione di alte percentuali di cibi vegetali non raffinati con alta densità di nutrienti e poche calorie consente inoltre di arginare la pericolosa epidemia di malattie croniche non trasmissibili quali diabete, tumori, cardiopatie e demenza e contrastare efficacemente sovrappeso e obesità, una piaga importante nel nostro paese. Una regola fondamentale è evitare il più possibile il consumo di alcolici e glucidi, come zuccheri semplici e dolci, consumando cereali integrali e sostituendo almeno una parte dei carboidrati con grassi monoinsaturi (mandorle, noci, pistacchi) per ridurre la secrezione di insulina, l’ormone che provoca l’obesità e la sodio-ritenzione. Uno spuntino a base di frutta a guscio è, ad esempio, ideale per ridurre la sensazione di fame ed essendo la frutta secca ricca di fibre e acidi grassi Omega 3 si riduce il rischio di malattie metaboliche. Da limitare il più possibile sono i grassi saturi di origine animale, fra cui le parti grasse della carne, e i grassi idrogenati, come la margarina, che sono grassi solidificati attraverso un processo chimico e contenuti in molti prodotti alimentari industriali. Fra i grassi per condire, il migliore è senza dubbio l’olio extravergine di oliva, caposaldo della dieta mediterranea, che può essere integrato con spezie dal potere antiossidante. Gli alimenti da privilegiare, anche per la salute del cuore, sono frutta e verdura (ne andrebbero consumate cinque porzioni nell’arco della giornata) perché ricche di sostanze importanti per il benessere dell’organismo, come vitamine e antiossidanti in grado di contrastare i radicali liberi e lo stress ossidativo, principale causa dell’invecchiamento. Come fonte proteica va incrementato il consumo di pesce, soprattutto quello ricco di acidi grassi omega 3, contenuti nel salmone selvaggio e nel pesce azzurro."

La dietista-nutrizionista Florencia Braga, Senior Manager, Scientific Affairs - EMEA di Herbalife, aggiunge: “Il sistema alimentare che ci viene proposto cambierà senza dubbio nel corso del tempo, a causa del mutare di alcuni fattori ambientali e dell'aumento della popolazione, per cui è importante ripensare non solo a ciò che mangiamo, ma anche alla veste che potrebbe assumere. Dobbiamo evitare di demonizzare la trasformazione e concentrarci invece sui nutrienti che otteniamo dalle sostanze che consumiamo: stiamo ottenendo il giusto rapporto di nutrienti di cui abbiamo bisogno? In caso contrario, abbiamo bisogno di integratori che ci aiutino a creare un equilibrio migliore? Queste sono le domande che dobbiamo porci oggi, per poter garantire la salute delle popolazioni future.”

“È importante ricordare che gli alimenti e gli ingredienti freschi e naturali sono essenziali, ma non sono sempre disponibili per tutti. Dovremmo adottare un approccio olistico per individuare una dieta equilibrata, integrando i pasti freschi con integratori alimentari e con altre opzioni ricche di sostanze nutritive, per assicurarci il giusto apporto di macro e micronutrienti”.

Per maggiori informazioni sull'approccio di Herbalife alla nutrizione, visitate il sito https://www.herbalife.com/it-it





[1] Organizzazione Mondiale della Sanità. Scheda informativa su obesità e sovrappeso, ottobre 2017, disponibile all'indirizzo: https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight