Interventi di urbanizzazione della via Guido, il Comune accelera. Dopo l’impegno assunto dall’Amministrazione con i residenti di far sì che quella strada privata, ma di uso pubblico, riceva tutta i servizi necessari per renderla non solo transitabile in sicurezza; ma anche funzionale, gli uffici di palazzo dell’Aquila hanno inviato la lettera a tutti i proprietari dei terreni che saranno interessati all’esproprio. Nelle lettera – che ha come destinatari 75 proprietari di particelle di terreno della zona si chiede, così come concordato la cessione gratuita di piccole porzioni e poter avviare una progettazione esecutiva per tutti quegli interventi, che sono sin qui mancati, proprio perché si tratta di piccola arteria privata, seppur ad uso pubblico.

“Al fine di definire l’intervento di sistemazione della Via Guido, con realizzazione dei sottoservizi (acquedotto, fognatura e pubblica illuminazione) ed eventuali slarghi di interscambio – si legge nella lettera firmata dal dirigente delle politiche del territorio Fabio Marino e dal sindaco Midili – questa Amministrazione ha provveduto a redigere specifica progettualità con annesso piano particellare di esproprio ed individuazione delle aree private interessate, che include anche la particella di proprietà dei cittadini. Si chiede pertanto di sottoscrivere la dichiarazione di cessione volontaria gratuita allegata entro il termine di 30 giorni”.

“L’ufficio tecnico – spiega il dirigente Marino – è a disposizione degli interessati per fornire tutti i chiarimenti richiesti. Una volta che avremo ufficialmente l’assenso ci attiveremo per dare risposte prima possibile a problemi che si trascinano da sempre per coloro che vivono in quella strada. L’alternativa, ovvero gli espropri che l’ente comunale dovrebbe portare avanti infatti richiederebbero risorse da reperire e tempi indefiniti per una variante al P.R.G. Acquisendo le aree, si potrà accelerare sulla progettazione, reperire le risorse e attuare quanto necessario”.