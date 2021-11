Da molti anni se ne sentiva l'esigenza. Dopo le varie Goletta ambiente, Treno Ambiente, e altre iniziative, tutte però incentrate su una visione del problema solo in senso generalista del territorio italiano.

Quando si parlava o si organizzava qualcosa a livello locale territoriale, regionale o provinciale, rimaneva chiuso come diffusione mediale in sé stesso, e per saperne di più si doveva andare a cercare negli archivi scritti, video e telematici di enti e associazioni organizzatrici. Cosa c'è di nuovo in questa iniziativa? Proprio il rispetto e attuazione della frase cult di ogni movimento ambientalista: Siamo tutti interconnessi. Infatti.

Si parte dalla crisi pandemia, che ha fatto capire quanto sia importante l'intreccio, l' "entangle" detto alla maniera quantistica, fra svariatissime componenti nella genesi, diffusione, tentativi di risoluzione del dramma globale.

Ecosistemi compromessi come Wuhan, componenti politiche interconnesse fra varie nazioni coinvolte, problemi strutturali del terzo mondo non risolti e con nodi al pettine ancor più in risalto, l'eterno dilemma cosa deve essere la scienza(se al servizio dell'uomo, del potere o delle fake). Tutto collegato e resosi palese grazie drammaticamente e paradossalmente alla tragedia mondiale Covid.

E così, partendo da Greenpeace e le battaglie ecologista, si arriva a Ilaria Capua e all'emergenza attuale, che è intrecciata anche essa con il problema ambiente(un esempio per tutti, la variabilità di sopravvivenza e forza del virus determinata da condizioni climatiche, come il troppo freddo adiuvante o l'alta temperatura neutralizzare). Saldando il tutto negli interventi locali di politici ed amministratori della regione Puglia, con i vari problemi di riciclo, inquinamento, ecc. della stessa. Un esempio di dialogo e gestione ecologica tra globale e glocale molto interessante e da seguire sperimentalmente per il futuro.

Si dice sempre come motto per la tolleranza :siamo tutti cittadini del mondo. Ma in questo 21 secolo dovremmo essere tutti(umani, animali, piante, minerali, fenomeni fisici) cittadini e abitanti e vicini di casa di un unico ambiente, ecosistema, universo.