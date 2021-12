Il mercato del vaping offre una vasta gamma di dispositivi che consentono di trovare il modo migliore per ogni fumatore per stare lontano dalle sigarette od abbandonarle, nel caso si tratti dei primi tentativi.

La sicurezza sembra essere tra i pilastri sui quali si appoggiano molte produzioni. Infatti la tendenza è una continua evoluzione del device sigaretta elettronica, con l'intento di fornire oltre un sistema a danno ridotto, un prodotto sempre più sicuro.

A tale proposito è da tenere presente la temperatura. Perché, nonostante si stia parlando di dispositivi combustion free, ovvero che non bruciano ne riscaldano tabacco ma vaporizzano una miscela liquida, non si è esenti dalla potenziale esposizione a qualche rischio. Rischi ridotti rispetto soprattutto alle classiche sigarette ma anche ai riscaldatori di tabacco , però in buona parte compensabili.

Soprattutto quando si parla di sistemi rigenerabili è bene tenere presente alcune regole di base derivanti dall'elettrotecnica e dalla termodinamica. Questo per evitare di incappare innanzitutto in spiacevoli eventi, come di rado capita, ma anche per svapare bene.

A supporto di tutto questo non si chiedono chiaramente dottorati o dottorandi in alcunché. Ci pensano, nella maggioranza dei casi, i circuiti.

Un buon circuito per controllare la temperatura, evita il superamento delle temperature limite della miscela, riducendo ai minimi termini (se non annullando completamente) il rilascio di sostanze nocive quali ad esempio la formaldeide e l'acroleina (ben presenti nel fumo di sigaretta ed parzialmente nei "vapori" emessi dai riscaldatori), sottoprodotti derivanti dalla decomposizione di Glicole Propilenico e Glicerolo Vegetale.

Ecco spiegato il motivo per il quale Science&TEC insiste molto su questo tasto, cercando di sviscerare i prodotti che gli capitano tra le mani. Lo scopo è identificare, anche tra i low cost, quali efficacemente possono offrire funzionalità simili. Di seguito un esempio :

Non si tratta di classiche recensioni di prodotti. Bensì di comprendere come utilizzare al meglio il device.

Lo svapo riduce notevolmente i rischi correlati al fumo, però un utilizzo consapevole aiuta senza ombra di dubbio in tale senso.