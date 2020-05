La città di Wuhan, in Cina, è stata sottoposta ad isolamento a partire dal 23 gennaio. L'isolamento è stato revocato solo l'8 aprile. Nello scorso fine settimana, sono però stati registrati sei nuovi casi, le prime infezioni da quando il cordone sanitario è stato rimosso.

Le autorità di Wuhan hanno così annunciato di voler testare gli 11 milioni di persone che vi risiedono nel giro di due settimane. Wuhan è divisa in 13 distretti e copre un'area di circa 8.500 kmq, grande quasi quanto l'area metropolitana di New York. Pertanto, in base a tali premesse, in quella località si dovrebbero poter effettuare quasi 1 milione di test al giorno per le prossime due settimane.