Dopo l'imprevista e pesante sconfitta elettorale alle amministrative del 28 maggio, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato le sue dimissioni e lo scioglimento delle Camere.

La Spagna tornerà alle urne il 23 luglio per eleggere un nuovo governo.

Sanchez ha motivato la sua decisione con la necessità di chiarire la volontà degli elettori spagnoli, in vista del prossimo semestre di presidenza dell'Unione Europea che spetta alla Spagna. Sánchez aveva dichiarato in numerose occasioni di voler completare il proprio mandato e che le elezioni si sarebbero tenute a dicembre, alla fine del semestre europeo.

Alle amministrative di domenica, il Partito Socialista (Psoe) di Sanchez ha perso sei regioni e 15 capoluoghi di provincia a favore del centrodestra guidato dal Partito Popolare (Pp) e sostenuto dall'estrema destra (post-franchista) di Vox, i fratelli d'Italia della Spagna. Il Psoe ha mantenuto solo la Castilla-La Mancha delle regioni amministrate in precedenza.

Sanchez ha ammesso la responsabilità della sconfitta e ha ringraziato i suoi ministri e i suoi alleati per il lavoro svolto in questi anni. Ha anche espresso preoccupazione per l'avanzata della destra e ha invitato gli spagnoli a scegliere tra due modelli di paese: uno progressista e solidale, l'altro conservatore e autoritario.

Come riportato da Reuters, secondo Pablo Simon, professore di scienze politiche all'Università Carlos III di Madrid, con questa decisione di Sánchez potrebbe aver scelto di cercare di limitare ulteriori perdite di consensi non dando tempo a PP e Vox nel trovare accordi per la spartizione di seggi a livello nazionale.

Naturalmente, Sánchez chiamerà anche a sostenere il Psoe sollevando lo spettro di un primo governo di estrema destra dai tempi della dittatura franchista.

Le sconfitte più brucianti per i socialisti si sono verificate nelle regioni di Valencia, Aragona e Isole Baleari, nonché in uno dei feudi più importanti, la regione sud-occidentale di Estremadura.