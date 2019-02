Kim Lukas e Regina protagoniste del Carnevale 2019 in Puglia

Il Carnevale 2019 in piazza a Toritto è ideato e organizzato dall’art director Miky Falcicchio in collaborazione con l’Associazione culturale e turistica La Fenice. L’evento è gratuito ed è patrocinato dal Comune di Toritto.

Le grandi protagoniste dello show musicale saranno la cantante brasiliana Regina, pseudonimo di Aparecida Saraiva, e la sua collega britannica Kim Lukas. Le due icone della dance anni ‘90 nonché grandi amiche faranno rivivere quegli anni magici e affascinanti, che hanno reso immortale quel genere musicale.

Si esibiranno sulle note delle canzoni di maggior successo e significative della loro carriera: da “Day By Day” a “Up on the floor”, da “Killing me softly” (versione dance della cover dei Fugees) ad “All I Really Want”, da ”Let It Be The Night” a “To Be You”. Inoltre Kim Lukas ha promesso una grossa sorpresa per i fan e tutti gli appassionati di musica dance.