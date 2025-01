Dal 31 gennaio, Klizia, voce autentica e graffiante della scena pop-rock italiana, è pronta a scuotere il pubblico con “Sei nell’aria”.

Il brano è un concentrato di emozione, energia e vulnerabilità.

Si apre con un synth che cresce come un respiro trattenuto, pronto a esplodere in un’ondata rock: chitarra, basso e batteria creano il tappeto pulsante che dà forza al racconto. E poi arriva lei, la voce di Klizia: cruda, graffiata, viva. Un timbro che richiama la grinta di Gianna Nannini e la profondità di Dolcenera, ma che vibra di una personalità unica.

Il testo racconta una storia che molti di noi conoscono fin troppo bene: l’amore che finisce senza preavviso, lasciando un vuoto che sembra impossibile colmare. È quel momento in cui tutto, dall’aria che respiri ai ricordi che affiorano, ti parla ancora di chi non c’è più. Ma Klizia non si limita a descrivere il dolore: “Sei nell’aria” è anche una canzone di resistenza, una dichiarazione di forza.

“Ho voluto raccontare quel tipo di ricordo che non svanisce, che ti rimane dentro nonostante tutto”, spiega Klizia. “Non è solo una canzone su una perdita, ma anche su ciò che ci rende vivi: le emozioni, anche quando fanno male”.

Il brano gioca con i contrasti: malinconia e potenza, delicatezza e ribellione. Lo special aggiunge un tocco di intimità prima dell’ultimo ritornello, un vero climax emotivo che chiude il pezzo.

I fan dei Cranberries sentiranno delle vibrazioni familiari, ma con un’impronta del tutto personale.

“Sei nell’aria” non è solo una canzone: è la colonna sonora di tutti quelli che stanno cercando di respirare nonostante il peso dei ricordi.

“Sei nell’aria” vi aspetta per raccontarvi una storia, forse anche la vostra.

BIOGRAFIA

Maria Rita Sambataro, in arte Klizia, nasce il 2 febbraio 1980 a Paternò, in provincia di Catania. Sin da giovane ha tratto ispirazione dal nonno materno, un talentuoso suonatore di chitarra classica, che le ha trasmesso l’amore per la musica. All’età di 15 anni, decide di imparare a suonare la chitarra acustica e sviluppa il suo stile musicale, influenzato da figure come Carmen Consoli, Gerardina Trovato, Irene Grandi e Loredana Bertè. Queste artiste, note per il loro impatto sulla scena pop-rock italiana, hanno modellato il percorso artistico di Klizia, che ha fatto del pop-rock il suo genere distintivo.

Le prime esperienze con il pubblico risalgono al 1999, quando inizia a esibirsi in piazza, dimostrando una notevole energia e grinta nelle sue interpretazioni. Il palco diventa presto il suo mezzo di comunicazione, dove riesce a esprimere emozioni profonde con sicurezza e padronanza.

Klizia è anche una cantautrice. ”Rossetto”, il suo singolo di debutto è uscito il 14 settembre 2024.

Dal 31 gennaio la trovate su:

• Spotify: Klizia su Spotify

• Apple Music: Klizia su Apple Music

• YouTube: Il canale ufficiale di Klizia

• TikTok: @kliziaofficial

• Instagram: @kliziaofficial