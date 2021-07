Dal 20 luglio e per due settimane, per un totale di quattordici eventi, diciannove ospiti, in nove Comuni del Friuli... ecco la settima edizione del Suns Europe - Festival delle lingue minoritarie, che torna in versione estiva, riproponendo il concorso musicale.

Queste le parole di Leo Virgili, direttore artistico del Festival: «Seppure la situazione attuale ci abbia imposto una forte riorganizzazione, nelle ultime due edizioni siamo stati travolti dall’entusiasmo dei moltissimi artisti europei che, nonostante le difficoltà dell’ultimo anno e mezzo, hanno continuato a produrre contenuti di grande valore artistico. Proprio questi artisti chiedono a gran voce di tenere vivi gli spazi espressivi come il nostro, ribadendo la necessità di un festival come Suns Europe.Fra le novità che mi sento di segnalare per questa edizione, c’è la presenza di ben due progetti provenienti dalle Isole Fær Øer oltre che (ma questa non è una novità) la grandissima presenza femminile nella maggior parte degli eventi che presenteremo».

L'evento del Concertone di Suns Europe è in programma il 31 luglio, alle ore 21, nel piazzale del Castello di Udine.