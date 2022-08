Donna rischia di annegare, la bagnina Ilaria Giammarino della Praesidium Agency gruppo Dauro la salva.

Questa mattina a Pescara Sud nel tratto di mare antistante lo stabilimento balneare Aretusa, una donna di circa sessant'anni, ha rischiato l'annegamento. In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, la bagnante, nonostante il mare mosso, il tempo incerto e la bandiera rossa, ha deciso di fare il bagno ma ha avuto difficoltà mentre stava nuotando a causa della forte corrente e dei mulinelli che si formano a ridosso degli scogli.

Ad intervenire tempestivamente è stata la bagnina Ilaria Giammarino della Praesidium Agency Gruppo Dauro di turno presso lo Stabilimento Aretusa.

L'assistente bagnante non ha esitato un momento, ha raggiunto la donna in difficoltà mettendola in sicurezza e l'ha riportata a riva fortunatamente senza gravi conseguenze.

La bagnina è di Cepagatti e si è appena diplomata presso IIS L.Di Savoia di Chieti ed è attualmente iscritta al Corso di Laurea in Informatica presso l'Università de L'Aquila.

Carlo Ferrone, responsabile del personale della Praesidium Agency gruppo Dauro, dice di lei:

"Ad Ilaria vanno i complimenti per il suo lavoro svolto con professionalità e coraggio che l' hanno contraddistinta oggi come negli scorsi anni. È una grande soddisfazione per la nostra azienda averla con noi".

Fa anche un appello ai bagnanti:

"Inoltre teniamo a ricordare ai bagnanti di non avventurarsi con mare agitato".

Complimenti anche da parte nostra dunque a Ịlaria Giammarino per l'ottimo lavoro svolto.