Il Belgio potrebbe presto essere sopraffatto dall'infezione da coronavirus, ha avvertito il ministro della Salute, ora che i nuovi casi sono in aumento in tutto il paese.

Il ministro della Salute belga, Frank Vandenbroucke, ha paragonato il contagio da coronaviurus ad uno "tsunami" per poi aggiungere che la situazione fra breve non sarà più gestibile.

Secondo le autorità sanitarie del Belgio, nell'ultima settimana, in media, i nuovi casi di contagio sono stati poco al di sotto degli 8mila ogni 24 ore, con un aumento del 79% rispetto alla settimana precedente.

In base alla popolazione del Belgio, i numeri registrati corrisponderebbero in Italia a circa 45mila nuovi contagiati ogni 24 ore.

In Belgio stanno aumentando anche i ricoveri e se i casi continuassero a crescere al ritmo attuale, la disponibilità di 2.000 posti letto nelle terapie intensive potrebbe esaurirsi già entro metà novembre.

Per cercare di arginare la situazione a Bruxelles e nel sud del Paese, definita da Vandenbroucke come "la più grave in Europa" e peggiore rispetto a quella registrata nel marzo scorso, il governo belga ha imposto il coprifuoco dalla mezzanotte alle 5:00 del mattino, la chiusura di bar e ristoranti e la vendita di alcolici dalle ore 20.