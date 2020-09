«Diritto alla salute e diritto all’istruzione devono camminare insieme. Oggi, in rappresentanza dell’Italia, ho promosso con l’Oms una conferenza sulla riapertura delle scuole in sicurezza a cui hanno partecipato 53 Paesi. Questa è la vera priorità delle prossime settimane in tutto il mondo».

Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha commentato gli impegni sottoscritti al termine del summit con 53 Paesi, presente il direttore Regionale per l'Europa dell'Oms, Hans Kluge.

La finalità indicata dal ministro è rappresentata da una coalizione tra Stati per andare avanti congiuntamente nell'attuazione delle migliori misure possibili sull'offerta di un'istruzione scolastica sicura per tutti.

Secoondo quanto riportato dall'OMS, la pandemia ha causato la più grande interruzione dei sistemi educativi nella storia, colpendo 1,6 miliardi di studenti in 190 Paesi.