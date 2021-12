Oggi è un giorno storico per il Laos, la più importante opera pubblica della sua storia è infatti terminata e pronta ad aprire, proprio oggi. Stiamo parlando della linea ferroviaria che collega Vientiane a Boten, sul confine con la Cina, passando per Vang Vieng, Luang Prabang e Muang Xai.

La linea ferroviaria è costata ben 6 miliardi di dollari, per realizzarla sono state costruite 75 gallerie, un ponte ferroviario a Luang Prabang e livellate alcune zone di territorio. Un progetto quindi imponente, che rientra nei piani di sviluppo intrapresi dalle autorità di Vientiane per modernizzare il paese, sinora tra i più poveri del sudest asiatico.

La nuova linea ferroviaria, con cui si potrà arrivare dalla capitale del Laos al confine cinese e da qui a Kunming, capitale dello Yunnan, è una grande scommessa per lo sviluppo economico del Laos ma anche una seria minaccia finanziaria per un paese già fortemente indebitato.

I costi sono infatti pari ad un terzo del prodotto interno lordo del Laos, mentre la proprietà della ferrovia è per il 70% detenuta da investitori cinesi. Già l’anno scorso la più importante compagnia energetica laotiana è stata ceduta per evitare il default, una situazione molto pericolosa per il governo di Vientiane e la gestione delle risorse del paese.

L’apertura della nuova linea ferroviaria darà sicuramente impulso al turismo, soprattutto cinese, rendendo molto più veloci i tempi di spostamento in Laos. Forse è ancora presto per dire se il, abbastanza faticoso, viaggio in bus da Vientiane a Vang Vieng o Luang Prabang diventerà solo un ricordo, sicuramente viaggiare in Laos sarà più comodo e veloce.

Sarà cura di TuttoLaos tenerti aggiornato, verificando prezzi, orari e stazioni andando alla ricerca delle informazioni più chiare e attendibili. Non resta che acquistare il biglietto, sistemare con cura i bagagli, sedersi al proprio posto e partire alla scoperta di un nuovo Laos, in treno!