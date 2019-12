Oggi pomeriggio a Ferrara alle 16:45 le sardine si sono riunite nuovamente in Piazza Castello, con un libro in mano, stavolta per formare una grande catena umana intorno al Castello, portando un libro "come simbolo di una protesta silenziosa che difende l'utilizzo di un nuovo linguaggio politico, basato sulla conoscenza, sulla cultura e sulla non violenza".







La manifestazione di questo pomeriggio a Ferrara è stata organizzata per "marcar stretto" Matteo Salvini che nello stesso momento si trovava in città per un comizio in piazzetta municipale con Lucia Borgonzoni ed il sindaco Fabbri.







Giudicate voi...