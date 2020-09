Quello di Monza sarà l'ultimo Gran Premio per la famiglia Williams alla guida del team fondato da Sir Frank Williams più di 40 anni fa.

Frank ha fondato la Williams nel 1977, facendola diventare una delle scuderie di maggior successo in Formula 1, anche se gli ultimi anni non sono certo stati brillanti.

Il team, per questo, il mese scorso è stato venduto al gruppo d'investimento statunitense Dorilton Capital e pertanto, Frank Williams e sua figlia Claire, abbandoneranno il ruolo di guida mantenuto finora.

La Williams, nella sua storia ha cxreato una bacheca più che invidiabile, costituita dalla conquista di nove campionati costruttori e sette titoli piloti, grazie ad un dominio mantenuto in gran parte negli anni '80 e '90.

L'ultima vittoria in un Gran Premio risale però al 2012 e nelle ultime due stagioni la Williams si è classificata ultima ​​nel campionato costruttori, con conseguenti perdite finanziarie che hanno portato la famiglia a cercare nuovi investimenti e questo ha avuto come conseguenza la vendita del team.

Questo il commento di Claire Williams:

"Siamo stati in questo sport per più di quattro decenni. Siamo incredibilmente orgogliosi del nostro curriculum e dell'eredità che ci lasciamo alle spalle. Ci siamo sempre stati per amore, per il puro piacere di correre, quindi questa non è una decisione che abbiamo preso alla leggera, ma dopo molte riflessioni e come famiglia. Abbiamo apprezzato molto l'incoraggiamento di Dorilton a continuare, ma con loro sappiamo che la squadra sarà in buone mani e il nome della Williams continuerà a vivere. Questa potrà essere la fine di un'era per la Williams come squadra a conduzione familiare, ma è l'inizio di una nuova era per la Williams Racing e auguriamo loro molto successo in futuro".

Questo, invece, il commento della nuova proprietà, con le parole di Matthew Savage, presidente di Dorilton Capital e del team Williams: "Rispettiamo pienamente la decisione molto dura di Claire e della famiglia Williams di allontanarsi dal team e dall'attività dopo essersi assicurati nuove risorse per il proprio futuro. Il risultato di Claire nel sostenere l'eredità, la rilevanza e l'impegno per l'innovazione della Williams Racing in un momento difficile da quando è entrata in carica nel 2013 è stato a dir poco monumentale".