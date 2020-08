Sabato 29 agosto al Caffè ai Portici di Pallanza (Piazza Garibaldi 12, info: +39 0323 503262) arriva la voce soul di Khady Omari, una delle vocalist più attive in Italia. Con la sua voce soul regalerà emozioni e farà viaggiare nel tempo chi partecipa ad Aperitivo d'Elite, un evento che in scena dalle 21 a mezzanotte.

Ex modella, attiva da anni nei club più importanti d'Italia, si esibisce spesso sul palco accanto a top dj come Bob Sinclar e nel corso dell'estate 2020 si è misurata anche con l'organizzazione di party con notevole successo (Naïades Summer Club, a Verbania).

Sul palco, come dj, con Khady Omari c'è poi Filippo Marchesini, uno dei dj italiani più stimati. Specializzato da sempre in sonorità raffinate, sa sempre come coinvolgere chi non si accontenta della musica che gira intorno. L'evento è organizzato in ottemperanza al vigente decreto, ballo non consentito.

Piazza Garibaldi 12, info: +39 0323 503262

Khady Omari

www.instagram.com/khadyvoice