Cambio al vertice in Ra.M.: Luca Amoruso lascia dopo circa 3 anni la Direzione Generale della Raffineria per assumere un nuovo prestigioso incarico presso la Sede Direzionale E.N.I. di San Donato Milanese. All’ing. Amoruso subentrerà dal prossimo 1° maggio il dottor Marcello Tarantino, palermitano, da 25 anni in ENI.

Il neo direttore ha alternato esperienze operative presso diverse raffinerie a ruoli di coordinamento presso le sedi direzionali. Arriva in RAM dopo aver diretto per tre anni la Raffineria ENI di Taranto.

L’ing. Amoruso ha incontrato in mattinata a Palazzo dell’Aquila il Sindaco Pippo Midili per il commiato presentando il dottor Tarantino, al quale il primo cittadino, oltre a porgere il benvenuto, ha rivolto l’augurio di buon lavoro.