Coronavirus e Misteri alla Corte Britannica. Anche Londra e l’intero Regno Unito stanno facendo i conti (seppur in netto ritardo) con la violenza del coronavirus. E non solo i cittadini più vulnerabili dovranno restare al sicuro a casa, infatti, anche più della metà della Famiglia Reale è in quarantena.

Carlo d’Inghilterra e sua moglie Camilla, come del resto la Regina Elisabetta II e suo marito Filippo Principe di Edimburgo, si trovano nelle loro rispettive residenze estive, lontano dal focolaio londinese.

In questo periodo la Corona è stata affidata al Principe William e a sua moglie Kate, oltre ad altri membri della Famiglia Reale, compresa la Principessa Anna (69 anni) figlia unica di Elisabetta e Filippo.

In questo periodo la Regina Elisabetta II (93 anni) ha raggiunto al Castello di Windsor suo marito Filippo (98 anni) dove si è ritirato a vita privata da alcuni anni, ma si vocifera che il consorte reale sia deceduto qualche giorno fa.

La notizia è stata riportata con le pinze da Libero che riporta l’informazione da parte di un imprenditore italiano da anni a Londra e vicino agli ambienti reali.

Nessun tabloid britannico e neppure la BBC hanno annunciato il decesso del Principe Filippo. Quindi potrebbe essere una fake news, anche se… la notizia potrebbe essere stata nascosta dalla stessa Corona per evitare assembramenti davanti al Castello di Windsor e per non far vacillare ancora di più la Corona Britannica, indebolita dallo scandalo sessuale del Principe Andrea e dall’addio di Harry e Meghan.