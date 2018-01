Intervista a Giulio Gargiullo: "Come comunicare il Made in Italy nel mondo in real time"

Come comunicare e vendere il Made in Italy nel mondo in real time? Questa la domanda principale alla quale ha risposto Giulio Gargiullo Digital Marketing Manager formatore e consulente per diverse note imprese dell'eccellenza italiana.

Gargiullo rilasciando l'intervista a margine dell'evento SMAU, spiega come sia importante cambiare mindset e trovare i valori notiziabili già presenti in azienda o trovare dati di settore oggi acquisibili facilmente tramite bigdate o dati di settore.

Giulio Gargiullo inoltre spiega come tante notizie all'interno delle PMI vengano date per scontate, quando sono un valore aggiunto per giornalisti, lettori, potenziali clienti, investitori dall'altra parte del mondo.