Cristian Canale è un atleta professionista di MMA che ha trasformato una giovinezza difficile in una carriera di successo. Inizia con il pugilato e il kung fu a Rozzano, trovando nello sport una via di fuga dalle avversità. A 21 anni si trasferisce in America, dove scopre l'MMA, partecipando per la prima volta a un match professionistico. Tornato in Italia, si dedica all'allenamento e all'insegnamento delle arti marziali miste. Oggi, oltre a competere, lavora come guardia giurata, mantenendo i valori di integrità appresi nello sport.