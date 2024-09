Hanno accolto gratuitamente all’interno del loro “Parco divertimenti” allestito in marina Garibaldi oltre un migliaio di bambini nella giornata free, promossa dall’Assessore alle Politiche giovanili Francesco Coppolino, in collaborazione con la collega ai servizi sociali Natascia Fazzeri e all’esperto Pietro Formica.

Questa mattina l’Amministrazione comunale ha voluto dare un segno di riconoscimento a Yuri Pasotto e Siria Alaimo, donando una targa “per la grande generosità dimostrata nei confronti dei bimbi milazzesi”.

“Lo abbiamo fatto con grande disponibilità – hanno detto i due giostrai – e questi mesi a Milazzo sono stati davvero belli non solo dal punto di vista lavorativo, ma anche della socializzazione. Milazzo è davvero una bella città, accogliente e ospitale”.

“Era doveroso che l’Amministrazione ringraziasse chi ha dato prova di generosità – ha aggiunto Coppolino – in un pomeriggio che è andato, quanto a partecipazione, oltre ogni aspettativa. Vedere la gioia dei bambini non ha prezzo e sono d’accordo col Sindaco, quando dice che “vedere tanti bambini divertirsi in marina Garibaldi fa certamente bene agli occhi e al cuore”.