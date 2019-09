Tiger Dek in live a "Open your music 2019"

Mercoledì prossimo 4 settembre, a partire dalle ore 21, la tradizionale Sagra De Le Raze di Staranzano (Gorizia) si arricchirà di esibizioni canore live -nell'ambito del contest "Open your music 2019" (palco zona parrocchiale) che vedranno la partecipazione del "cant-attore" Tiger Dek.

L'artista goriziano è recentemente balzato alla ribalta con il suo nuovo singolo "Uomo tana", che ha velocemente raggiunto la testa della classifica radiofonica internazionale EuroIndie Music Chart, unica canzone italiana presente nella Top Ten.

Il videoclip - visibile nel canale YouTube di Tiger Dek- con la partecipazione di Doroty Princess e Nuelle, che ha fornito anche la propria consulenza artistica al progetto, ha superato in poco più di un mese le 150.000 views.

Ricordiamo che una particolarità dei videoclip di Tiger Dek, che si autodefinisce "il cavaliere misterioso che veglia sulla sua città" è di girarli per le strade di Gorizia, a partire dal primo video "Noi andiamo in Cina".

Non a caso, il cantante mascherato si sente portavoce delle ansietà e dei timori più profondi di queste terre di confine e ha scelto il medium della musica e delle immagini video come canali privilegiati di un discorso molto più ampio di quanto possa apparire a prima vista, soprattutto se si etichetta frettolosamente come “trash” cioè che è una surreale creazione artistica, condotta sul filo del rasoio esistenziale.

Per l'esibizione live a "Open your music 2019" Tiger Dek ha preparato una sorpresa per i suoi fan: oltre ad alcune delle sue canzoni più note, presenterà un brano inedito, che sarà cantato per la prima volta in assoluto al pubblico.